Лед сковал улицы Самарской области 12 марта 2023 года

Ледяная корка и на деревьях. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Утро воскресенья 12 марта 2023 года у жителей Самарской области оказалось скользким. Дороги, машины, деревья покрылись льдом.

- Вышел сегодня утром и кое-как добрался до машины – все во льду. Машина, кстати, тоже, - делится впечатлениями самарец Артем.

Синоптики Приволжского УГМС обещают в воскресенье облачную с прояснениями погоду, а гололед – только местами. Днем в Самаре будет +4… +6, в Тольятти и Сызрани - +5… +7, а в среднем по области - +2… +7.

В понедельник 13 марта 2023 в регион придут осадки: ночью – мокрый снег и дождь, днем – дождь. Ночью будет 0… +5, днем +2… +7.