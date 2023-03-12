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НовостиПроисшествия12 марта 2023 8:25

Члена межведомственной комиссии в Самаре подозревают в получении крупной взятки

По версии следствия, подозреваемый получил 200 тысяч рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Правоохранители выясняют все подробности случившегося.

Правоохранители выясняют все подробности случившегося.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары задержали члена межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов об оказании социальной помощи в виде денежных выплат и социальных услуг по социальному контракту. Мужчину обвиняют в получении взятки в 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

- Деньги подозреваемый получил за способствование в признании гражданки участником социальной адаптации граждан, на получение помощи в виде денежных выплат и социальных услуг по соцконтракту, - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все подробности случившегося. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального ГУ МВД.