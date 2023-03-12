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НовостиОбщество12 марта 2023 8:42

В Самарской области ограничили движение по трассе, на которой произошло массовое ДТП

Трассу Р-228 закрыли для грузового и маршрутного транспорта
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Ограничения ввели из-за сильного тумана.

Ограничения ввели из-за сильного тумана.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Самарской и Ульяновской областях ввели ограничение движения на трассе Р-228. Там в воскресенье, 12 марта 2023 года, закрыли проезд для грузового и маршрутного транспорта. Ограничения действуют с 12:00 до 18:00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

- Ограничение движения введено на участке с 17-го по 47-й километр. Причина - сильный туман, ограниченная видимость, - говорится в сообщении.

Напомним, именно на трассе Р-228 в Саратовской области ранним утром 12 марта произошло серьезное ДТП. Там столкнулись минимум 15 машин, сообщает «КП-Саратов». В аварии пострадали восемь человек.