В Самарской области фура после заноса врезалась в «Газель»

В полиции сейчас проводят проверку по факту аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Серьезное ДТП произошло в Сызранском районе Самарской области в районе часа ночи в субботу, 11 марта 2023 года. На трассе М-5 «Урал» столкнулись большегруз Volvo и грузовая «Газель». Фуру занесло, она вылетела на встречку и врезалась в «Газель», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель «Газели» госпитализирован, - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все подробности аварии.

Всего за 11 марта в Самарской области произошло 8 ДТП, в которых пострадали 13 человек.