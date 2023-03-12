В Самарской области фура после заноса врезалась в «Газель»

В полиции сейчас проводят проверку по факту аварии.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Серьезное ДТП произошло в Сызранском районе Самарской области в районе часа ночи в субботу, 11 марта 2023 года. На трассе М-5 «Урал» столкнулись большегруз Volvo и грузовая «Газель». Фуру занесло, она вылетела на встречку и врезалась в «Газель», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- Водитель «Газели» госпитализирован, - рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители выясняют все подробности аварии.
Всего за 11 марта в Самарской области произошло 8 ДТП, в которых пострадали 13 человек.