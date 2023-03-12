В Самаре в торговом центре открылась православная выставка

Выставка будет работать до 16 апреля 2023. Фото: «Россия – моя история».

В Самаре в историческом парке «Россия – моя история» в ТК «Гудок» (улица Красноармейская, 131) открылась выставка «Памяти святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. К 100-летию начала богоборческих гонений в России».

- Передвижная выставка знакомит посетителей с событиями и именами новых мучеников и исповедников, совершивших свой подвиг Веры в 1920-е годы в Верхне-Волжских пределах России (Ярославская область), - рассказали в историческом парке.

Выставка будет работать с 10 марта по 16 апреля. Вход на нее свободный.

Кроме того, с 10 по 26 марта в историческом парке снова заработает мультимедийная выставка «100-летию подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь».