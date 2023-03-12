Дожди в Самарской области в начале недели сменятся сухой и теплой погодой

Во вторник и среду будет переменная облачность, осадков не обещают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая неделя в Самарской области начнется с дождя и мокрого снега. В понедельник, 13 марта 2023 года, синоптики Приволжского УГМС обещают ночью небольшой и местами умеренный дождь (на востоке области без осадков), а днем – дождь и мокрый снег, местами осадки будут сильными. В темное время суток температура воздуха будет в районе 0… +5, а днем +2… +7.

Кроме того, обещают гололедицу и сильный ветер, порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду.

Во вторник ночью местами пройдет небольшой снег, а днем осадки прекратятся, будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -3… -8, днем +1… +6.

В среду, 15 марта, переменная облачность и без осадков, ночью 0… -5, днем +2… +7.