Владимир Писарский начнет игру ЦСКА – «Крылья Советов» с первых минут

Владимир Писарский. Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» и ЦСКА опубликовали стартовые составы на матч 19 тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» в воскресенье, 12 марта 2023. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому).

У «Крыльев» с первых минут матч начнут Ломаев, Горшков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Рассказов, Костанца, Коваленко, Ежов, Рахманович и Писарский. С капитанской повязкой на встречу выйдет Роман Евгеньев. В запасе у команды Игоря Осинькина остались Фролов, Овсянников, Зотов, Солдатенков, Бабкин, Витюгов, Зуев, Гарре, Чиркович, Шитов и Цыпченко.

У ЦСКА с первых минут на поле появятся Акинфеев (капитан), Гайич, Роша, Набабкин, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов и Заболотный.