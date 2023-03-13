Жители Самары назвали факторы, способствующие развитию карьеры

женщины-карьеристки чаще считают, что в продвижении по службе им помогают целеустремленность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре трудоустроенные местные жители, довольные своей карьерой, назвали основные составляющие успеха, недовольные — главные преграды на пути к карьерным вершинам. Опросы провел сервис SuperJob.

Так, по мнению самарцев, способствуют развитию карьеры целеустремленность (44%), образование (38%) и опыт (35%). Также выделяются любовь к своей профессии, ответственный подход к выполнению должностных обязанностей (по 20%), коммуникабельность (15%). Еще 12% считают, что им помогает порядочность, исполнительность, активность.

А вот горожане, чья карьера движется не по плану или вовсе замерла, считают основной преградой свой возраст (26%), неблагоприятную рыночную ситуацию (22%), отсутствие необходимого образования (17%), начальство (17%), а также недостаток опыта, неуверенность в своих силах.

Мужчины-карьеристы считают в основном составляющими своего успеха исполнительность, ум и любовь к деньгам. При этом в ситуации неудач винят чаще рынок, отсутствие протекции и нехватку мотивации. А женщины-карьеристки чаще считают, что в продвижении по службе им помогают целеустремленность, образование, любовь к профессии и ответственность. В качестве минусов они выделяют нехватку образования и опыта, возраст, семейные обстоятельства.