Двух студентов задержали в течение 40 минут после похищения телефонов в Самаре

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре двое молодых людей похитили сотовый телефон и банковскую карту у 34-летнего местного жителя возле дома на Пугачевском тракте. Полицейские задержали грабителей в течение 40 минут.

— Следом за первой кражей в полицию поступило аналогичное сообщение от 18-летнего студента, у которого на той же улице украли сотовый телефон. Учащийся вуза запомнил часть регистрационного номера автомобиля, на котором скрылся вор, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что транспортное средство находится на ул. Каховской в Самаре. В нем находился безработный и ранее не судимый 20-летний житель Шенталинского района. А в автомобиле на полу были обнаружили похищенные телефоны.

Второго вора задержали в доме на ул. Партизанской. Им оказался 16-летний студент, который в прошлом году был осужден к условному сроку за совершение открытого хищения. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Телефоны вернут законным владельцам.

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