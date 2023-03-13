Самарцы рассказали, какие города планируют посетить в отпуске в 2023 году

В качестве идеального отпуска 37% участников опроса называют пляжный отдых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, куда жители Самары планируют ехать в отпуск в 2023 году и какой отдых считают идеальным. Опрос провел исследовательский центр Зарплаты.ру.

Так, 93% самарцев намерены брать отпуск. Путешествовать по России в планах 50% горожан, 15% постараются выехать за границу, 18% будут отдыхать у себя на даче, 8% собираются заняться ремонтом, 7% займутся переобучением, а 2% останутся дома.

В отпуск чаще всего поездок запланировано в Сочи (21%), Санкт-Петербург (12%), Анапу (10%), Казань (7%), Дагестан (6%), Крым (5%), Москву (5%), по Золотому кольцу (3%), в Карелию (1%). А остальные респонденты еще не определились с конкретным направлением.

В качестве идеального отпуска 37% участников опроса называют пляжный отдых, 26% –экскурсионные поездки по новым городам и странам, 13% – активный туризм с пешими походами, сплавами, экстримом, 7% – спокойный отдых дома, 3% – время на даче.

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