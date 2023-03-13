В Самаре программист перевел мошенникам более 1,6 миллионов рублей

Молодой человек поверил и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 25-летний местный житель, который работает программистом в обществе с ограниченной ответственностью, перевел мошенникам более 1,6 миллионов рублей.

— Днем 9 марта парню на телефон звонили незнакомцы, они представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что на его имя мошенники оформляют кредиты, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства и не стать соучастником «сомнительной» операции, собеседники порекомендовали оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет. Молодой человек поверил и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет мошенников более 1,6 миллионов рублей.

Спустя время парень понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал