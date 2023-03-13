В Самарской области больше людей стало болеть сифилисом в 2023 году

Количество заболевших сифилисом увеличилось в полтора раза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары стали чаще страдать такими инфекциями, передаваемыми половым путем, как сифилисом и ВИЧ. Об этом свидетельствует информация в новом докладе Самарастата.

По данным на январь 2023 года сифилис выявили у 23 жителей региона, а год назад, в январе 2022-го, было подтверждено 15 случаев. Таким образом, количество заболевших увеличилось в полтора раза.

Выросло число и ВИЧ-инфицированных жителей Самарской области. В январе 2023 года показатель достиг 181 человека, в то время как год назад он составлял 147 человек.

Опубликована информация и по другому венерическому заболеванию, а именно гонококковой инфекции. Одинаковое количество заболевших гонореей нашли и в 2022, и в 2023 году – по 12 человек.

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