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НовостиОбщество13 марта 2023 6:15

Школьница упала с балкона 5 этажа после шутки над друзьями в Самаре 12 марта

Сейчас она находится в больнице после операции
Ирина СИНЕГУБОВА
Вероятнее всего, жизнь подростку спасли большие сугробы возле дома.

Вероятнее всего, жизнь подростку спасли большие сугробы возле дома.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 12 марта 2023 года, в самарском поселке Управленческий на улице Парижской Коммуны 16-летняя девушка упала с балкона многоэтажки после шутки над друзьями. Об этом сообщает tvsamara.ru.

Школьница летела вниз с балкона пятого этажа. Девушка якобы хотела просто пошутить с друзьями, с которыми и находилась в квартире, но что-то пошло не так. Сейчас она находится в больнице после операции.

По словам самой девушки, она упала случайно – в шутку села на край балкона спиной вперед и не удержалась. Вероятнее всего, жизнь подростку спасли большие сугробы возле дома, которые смягчили падение.

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