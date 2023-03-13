Школьница упала с балкона 5 этажа после шутки над друзьями в Самаре 12 марта

Вероятнее всего, жизнь подростку спасли большие сугробы возле дома.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В воскресенье, 12 марта 2023 года, в самарском поселке Управленческий на улице Парижской Коммуны 16-летняя девушка упала с балкона многоэтажки после шутки над друзьями. Об этом сообщает tvsamara.ru.
Школьница летела вниз с балкона пятого этажа. Девушка якобы хотела просто пошутить с друзьями, с которыми и находилась в квартире, но что-то пошло не так. Сейчас она находится в больнице после операции.
По словам самой девушки, она упала случайно – в шутку села на край балкона спиной вперед и не удержалась. Вероятнее всего, жизнь подростку спасли большие сугробы возле дома, которые смягчили падение.
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