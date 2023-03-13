Опыт Самарской области по поддержке бойцов СВО перенимают по всей стране

Власти губернии оказывают всестороннюю помощь участникам спецоперации и их семьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опыт Самарской области по поддержке военнослужащих - участников в СВО перенимают по всей стране. Другие регионы все активнее интересуются практикой губернии по поддержке бойцов и их семей.

Напомним, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области разработали систему социальных паспортов. Она уже доказала свою эффективность. Также в регионе был запущен проект «Возвращение» по реабилитации вернувшихся с СВО военных. Он получил высокую оценку президента России Владимира Путина, который поручил распространить эту программу и на другие субъекты страны.

В скором времени в программу «Возвращение» добавят новый раздел — об отпусках бойцов СВО. Военнослужащим будут предоставлять 14 дней отдыха, за которые они смогут не только побыть с родными, но и решить насущные вопросы. Им обеспечат «зеленые коридоры», чтобы без задержек получить услуги в центрах «Мои документы», пройти диспансеризацию или посетить культурные мероприятия.

Какие еще меры поддержки необходимы, властям нередко подсказывают сами бойцы и их родные. К примеру, жены военных предложили синхронизировать их отпуска. По словам губернатора, пока не все работодатели готовы к этому, но вопрос постараются решить.

Чтобы перенять опыт Самарской области, на минувшей неделе в губернии побывали депутаты Госдумы и специалисты федеральных ведомств. Депутат Владимир Гутенев, на встрече с которым Дмитрий Азаров обсуждал эту тему, заявил, что в Самарской области программа работает успешно и что на регион нужно равняться.

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