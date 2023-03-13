Стал известен размер средней зарплаты жителей Самарской области

Стало известно также представители каких профессий получают в регионе больше всего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2022 году средняя зарплата жителей составила 47 654 рублей. Соответствующая информация представлена в новом докладе Самарастата.

Она выросла почти на пять тысяч рублей по сравнению с 2021 годом, когда размер средней заработной платы был 42 771 рубль. Стало известно также представители каких профессий получают в регионе больше всего.

Самая высокая среднемесячная зарплата оказалась у работников финансовой и страховой деятельности (131 665 рублей), в области информации и связи (96 036 рублей), госуправления и обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения (95 976 рублей).

А вот самые низкие зарплаты, по данным статистики, получают специалисты в деятельности гостиниц и предприятий общепита (31 821 рубль), административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах (38 446 рублей), а также в оптовой и розничной торговле, ремонте транспорта (43 220 рублей).

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