В Самарской области в ходе рейдов поймали 260 не пристегнутых ремнями автомобилистов

За «тонировку» к ответственности привлекли 165 водителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 10 по 12 марта 2023 года полицейские выявили более 2000 различных правонарушений.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 57 водителей, а без водительских удостоверений – 18 жителей региона. Более 260 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушили правила перевозки детей 51 раз.

Также зафиксировано 59 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 151 раза. За «тонировку» к ответственности привлекли 165 водителей.

В отношении двух человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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