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НовостиОбщество13 марта 2023 8:15

Самарцев приглашают поучаствовать в анонимном опросе на тему благоустройства города

Предполагается, что это поможет улучшить дальнейшее развитие программ благоустройства
Ирина СИНЕГУБОВА
Результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики.

Результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителей Самары приглашают принять участие в анонимном опросе про программы благоустройства на территории города.

— Благоустройство города предусматривает участие жителей на всех этапах проектирования общественных пространств. Для дальнейшего улучшения программы и проводится опрос мнений жителей, — рассказали в администрации Самары.

Главной целью является возможность узнать, как жители относятся к реализуемым на территории города программам благоустройства. Предполагается, что это поможет улучшить их дальнейшее развитие.

Поучаствовать в опросе и внести свой вклад в повышение качества благоустройства на территории города может каждый бесплатно и анонимно. Результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики.

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