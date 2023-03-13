Выставка «Памяти святых новомучеников и исповедников Церкви Русской» открылась в Самаре

Православная выставка будет работать до середины апреля 2023 года / Фото: mincult.samregion.ru

В Самаре открылась выставка «Памяти святых новомучеников и исповедников Церкви Русской». Она приурочена к 100-летию начала богоборческих гонений в России. Экспозиция представлена в историческом парке «Россия — моя история», расположенном в торговом комплексе на улице Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Проект подготовила Рыбинская епархия РПЦ. Передвижная выставка познакомит посетителей с событиями и именами новых мучеников и исповедников, которые совершили подвиг Веры в 1920-е годы в Верхне-Волжских пределах России (Ярославская область). Экспозиция представляет собой фрагменты газетных публикаций, выдержки из архивных документов, снимки и плакаты послереволюционной эпохи, различные исследования. Выставка будет работать до 16 апреля 2023 года. Вход свободный.

Отметим, с 10 по 26 марта в историческом парке вновь заработает мультимедийная выставка «100-летию подвига новомучеников и исповедников российских при изъятии святынь» (12+). Дети до 16 лет смогут попасть на нее бесплатно, взрослые — за 200 рублей, студенты, пенсионеры и подростки 16-18 лет — за 100 рублей.

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