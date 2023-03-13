Члена межведомственной комиссии в Самаре подозревают в получении взятки в 200 тысяч рублей

Мужчина получил деньги за помощь в признании самарчанки участником социальной адаптации граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении члена межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов об оказании социальной помощи. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2022 года мужчина незаконно получил 200 тысяч рублей. За эти деньги он обещал помочь в признании местной жительницы участником социальной адаптации граждан. Эта программа предполагает получение помощи в виде денежных выплат и услуг по социальному контракту.

В настоящее время расследование дела продолжается. Правоохранители устанавливают все детали преступления. Как пишет Волга Ньюс, под уголовную статью попал член межведомственной комиссии, созданной Минсоцдемом региона для помощи нуждающимся, Михаил Исаев. Он задержан.

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