В Самарской области жительницу последнего этажа затапливало из-за дырявой крыши

В результате организацию обязали произвести ремонт дырявой крыши. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области жительницу г. Октябрьска затапливало из-за худой крыши. Судебные приставы помогли ей добиться ремонта.

— Женщина живет на последнем этаже многоквартирного дома. Каждый раз во время дождя уличная влага просачивалась в квартиру из-за прохудившейся кровли, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Управляющая компания решать проблему не спешила, и женщина обратилась в суд. В результате организацию обязали произвести ремонт дырявой крыши.

Судебные приставы предупредили директора об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. В конце концов управляющая компания отремонтировала кровлю.

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