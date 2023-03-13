Движение грузовиков закрыли на участке трассы Р-229 в Самарской области 13 марта 2023

Большегрузы не смогут ездить с 44 по 45 км дороги на Обходе Самары Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 13 марта 2023 года, в Самарской области закрыли движение грузовиков по трассе Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Ограничение ввели с 44 по 45 км дороги на Обходе Самары. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

— Данная мера вводится в связи с ранее выявленными дефектами и повреждениями конструктивных элементов моста через реку Малая Черная. Ограничение коснется транспорта с общей массой свыше 3,5 тонн, — отметили в ведомстве.

Грузовики не смогут ездить по участку трассы Р-229 до 30 декабря 2023 года. Для остального транспорта на мосту ввели реверсивное движение. Объехать закрытый отрезок можно по следующим дорогам: А-298 «Р-208 — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном, А-151 Цивильск — Ульяновск, М-5 «Урал», Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (подъезд к Самаре), Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак граница с Казахстаном (подъезд к аэропорту Казани).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал