Большая пробка из-за ДТП с грузовиками образовалась на Южном шоссе в Самаре 13 марта

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

В понедельник, 13 марта 2023 года, в Самаре произошло ДТП, из-за которого образовался огромный затор на дороге. На Южном шоссе по направлению в город столкнулись две грузовые машины.

— Сообщений из лечебных учреждений не поступало, пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В пробку попали многие автомобилисты. Самарцы оказались в ловушке, так как транспортные средства, попавшие аварию, перекрыли обе полосы движения.

— Уже час стоим. Движения нет. Люди выходят и идут пешком, — делятся очевидцы в телеграм-канале.

Кто стал виновником аварии, в настоящий момент неизвестно.

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