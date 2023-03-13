Причалы для катеров могут появиться на набережной реки Самары

Причалы хотят разместить на участке площадью более 8 тысяч кв. м Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре могут появиться новые причалы для маломерных судов. Их хотят разместить на набережной реки Самары в Железнодорожном районе. Об этом говорится в документах на сайте мэрии города.

Ранее в администрацию Самары обратился В.М. Семенов. Он попросил дать разрешение на условно разрешенных вид использования земельного участка площадью 8 252 кв. м. Эту территорию предложили использовать под причалы для маломерных судов. Проект вынесли на публичные слушания.

Жители Самары поддержали инициативу. В адрес департамента градостроительства поступило 23 мнения. Все они оказались положительными. Против строительства причалов для катеров на набережной реки Самары не выступил никто.

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