Причалы для катеров могут появиться на набережной реки Самары

Причалы хотят разместить на участке площадью более 8 тысяч кв. м
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре могут появиться новые причалы для маломерных судов. Их хотят разместить на набережной реки Самары в Железнодорожном районе. Об этом говорится в документах на сайте мэрии города.
Ранее в администрацию Самары обратился В.М. Семенов. Он попросил дать разрешение на условно разрешенных вид использования земельного участка площадью 8 252 кв. м. Эту территорию предложили использовать под причалы для маломерных судов. Проект вынесли на публичные слушания.
Жители Самары поддержали инициативу. В адрес департамента градостроительства поступило 23 мнения. Все они оказались положительными. Против строительства причалов для катеров на набережной реки Самары не выступил никто.
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