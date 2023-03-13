Беглеца из тольяттинской колонии-поселения задержали в Челябинске

За уход из-под надзора беглецу может грозить до 4 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который совершил побег из колонии-поселения в Тольятти. Уроженца Таджикистана нашли в Челябинской области, куда он рванул к матери.

Мужчина отбывал наказание за кражу. Освободиться он должен был в 2024 году, но не смог дождаться этого момента. В минувший четверг, 9 марта 2023 года, осужденный выбрался из окна третьего этажа на улице Комсомольской и покинул колонию.

Поиском беглеца занялись сотрудники ФСИН и полиции. По камерам видеонаблюдения они вычислили, что мужчина сел на попутку и поехал в сторону Челябинска. Там у него живет мать. Вскоре осужденного задержали у дома родственницы, пишет Волга Ньюс. Теперь ему грозит новое наказание — за уход из-под надзора он может получить до 4 лет лишения свободы.

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