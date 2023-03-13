Власти Самары выставили на продажу земельный участок на Девятой просеке

Площадь продаваемого земельного участка составляет 520 кв. м. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент градостроительства Самары готов предоставить в собственность по договору купли-продажи для ведения садоводства земельный участок, расположенный на Пятой линии,15 Девятой просеке в Промышленном районе.

Соответствующее извещение опубликовано на сайте городской администрации. Площадь продаваемого земельного участка составляет 520 кв. м. Все заинтересованные жители или крестьянские (фермерские) хозяйства могут подать заявление и участвовать в аукционе.

Относить бумаги нужно в кабинет 101 на ул. Галактионовскую, 132. Прием заявлений будет идти с 10 по 23 марта. Все, кто хочет ознакомится со схемой расположения земельного участка, могут обратиться в управление образования земельных участков департамента.

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