Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 марта 2023 10:22

Власти Самары выставили на продажу земельный участок на Девятой просеке

Участвовать в акционе могут все желающие
Ирина СИНЕГУБОВА
Площадь продаваемого земельного участка составляет 520 кв. м.

Площадь продаваемого земельного участка составляет 520 кв. м.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент градостроительства Самары готов предоставить в собственность по договору купли-продажи для ведения садоводства земельный участок, расположенный на Пятой линии,15 Девятой просеке в Промышленном районе.

Соответствующее извещение опубликовано на сайте городской администрации. Площадь продаваемого земельного участка составляет 520 кв. м. Все заинтересованные жители или крестьянские (фермерские) хозяйства могут подать заявление и участвовать в аукционе.

Относить бумаги нужно в кабинет 101 на ул. Галактионовскую, 132. Прием заявлений будет идти с 10 по 23 марта. Все, кто хочет ознакомится со схемой расположения земельного участка, могут обратиться в управление образования земельных участков департамента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал