В Самарской области местная жительница решила подарить дочери украденный телефон

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местная жительница обратилась за помощью в полицию. Потерпевшая рассказала о пропаже телефона.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщина рассказала, что могла потерять телефон в одном из торговых центров. Материальный ущерб она оценила в 8 500 тысяч рублей. Правоохранители провели необходимую работу и нашли схожий телефон в комиссионном магазине. Оказалось, сотовый сдала девушка.

Задержанная рассказала, что телефон ей подарила мама, но оставлять она его не захотела, поэтому сдала. В ходе опроса подозреваемая женщина призналась, что нашла телефон в торговом центре. Возбуждено уголовное дело.

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