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НовостиОбщество13 марта 2023 10:47

Жителей Самарской области предупредили, что стоит быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Водителям рекомендуется избегать резких маневров и торможений
Ирина МОРСКАЯ
Внимательными следует быть и пешеходам.

Внимательными следует быть и пешеходам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госавтоинспекция Самарской области предупреждает автомобилистов о возможном осложнении дорожной обстановки из-за непогоды.

— При снеге и дожде следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а также соблюдать правила дорожного движения, — отметили в ГУ МВД по Самарской области.

Рекомендуется избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии, быть аккуратными перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Также сотрудники ГИБДД советуют автомобилистам с небольшим стажем вождения воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния. При ухудшении погодных условий требуются особые навыки управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

Внимательными следует быть и пешеходам. Переходить улицу надо только в установленных для перехода местах, при этом не стоит отвлекаться на телефонные разговоры. А в темное время суток лучше прикреплять к одежде светоотражающие элементы.

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