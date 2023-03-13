В Самарской области сотрудники полиции привлекли к ответственности 57 пьяных водителей

Дорожные инспекторы провели масштабные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели направленные рейды. В выходные дни был усилен контроль на дорогах.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники дорожной полиции выявили более 2000 различных нарушений. Рейды провели с 10 по 12 марта 2023 года. Правоохранители уделили особое внимание водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Было задержано 57 пьяных автолюбителей.

Помимо этого, под пристальным вниманием оказались автомобили с незаконной тонировкой. К ответственности привлекли 165 автолюбителей.

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