Чиновники объяснили сокращение ставок сельских работников культуры в Курской области

Зарплаты решили сократить из-за нехватки денег в районном бюджете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Курской области разгорелся скандал с участием Льговского районного ДК. Чиновники решили сократить ставки сотрудникам учреждения. Кого-то перевели на 0,75 ставки, а кого-то и вовсе на 0,5 и 0,25. При этом объем работы остался прежним.

По словам представителей Льговского РДК, с 1 января 2023 года к ним присоединили другие сельские учреждения культуры. Нагрузка на основных работников дома культуры увеличилась, но это не помешало администрации района выпустить распоряжение о сокращении штатного состава с 10 мая 2023 года.

— И сейчас сотрудники работают на неполные ставки: 0,75, 0,5 и 0,25. На данный момент работой с селами занято 42,75 ставки, но после сокращений останется 38,4, — приводят «Курские известия» слова сотрудника ДК.

В учреждении отмечают, что в основном у них работают пенсионеры. Полная ставка составляет 37,6 тысячи рублей, на руки выходит около 30 тысяч. Получают ее всего 13 человек. Остальные по полставки — это около 14-15 тысяч. Молодежь на такую зарплату идет неохотно.

По словам первого замглавы администрации Льговского района Станислава Воронцова, подобная оптимизация — вынужденная мера. Все из-за нехватки финансов, вызванной сокращением бюджета. Чиновник отметил: если не уменьшить ставки, кого-то придется увольнять. Коллективу ДК предложили два варианта решения проблемы: доплачивать сотрудникам из доходов за кинопросмотры и за счет увеличения платы за кружки. Первый вариант невозможен, потому что кинозал закрыт на ремонт, а второй — родители, чьи дети посещают по 2-3 кружка, не осилят такие суммы.

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