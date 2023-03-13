Пять человек пострадали в лобовом столкновении двух машин «Ваз» в Самарской области

Женщине-водителю и 25-летней пассажирке врачи назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 12 марта, в 22:25 в Сергиевском районе Самарской области 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Ваз 11183» спровоцировала аварию, в которой пострадали пять человек.

— Автомобилистка ехала по автодороге «Урал - Сергиевск - Челно-Вершины» в направлении с. Челно-Вершины. На 14 километре трассы она выехала на полосу встречного движения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там в это время ехал «Ваз 2112», за рулем которого находился 42-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись. С места происшествия были госпитализированы пять человек. Женщине-водителю и 25-летней пассажирке врачи назначили амбулаторное лечение.

Также в медучреждение доставили водителя и двух пассажиров автомобиля «Ваз 2112» 34 и 33 лет. По данным полицейских, женщина-водитель отказалась от медицинского освидетельствования.

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