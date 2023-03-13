Рухнувший лифт убил 22-летнего парня на ул. Невской в Самаре

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ЧП с лифтом Фото: СУ СК по Самарской области

Вечером в воскресенье, 12 марта 2023 года, на улице Невской в Самаре произошло ЧП. Там кабина лифта убила 22-летнего молодого человека. Информация об этом появилась в соцсетях.

- При замене лифтовой кабины произошел обрыв троса, удерживающего лифт на последнем этаже здания. В этом время в шахте находился молодой человек. В результате падения кабины он скончался на месте, - говорится в сообщении.

В СУ СК по Самарской области подтвердили информацию о случившемся. В ведомстве сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП.

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