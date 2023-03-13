Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 марта 2023 11:26

Молодой водитель Volkswagen Golf врезался в столб и «Ладу» в Самарской области

С места происшествия молодого человека доставили в медучреждение
Ирина СИНЕГУБОВА
Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь на 13 марта в 00:30 в Автозаводском районе г. Тольятти 19-летний водитель Volkswagen Golf врезался в столб и отечественную легковушку.

— Парень ехал по ул. 40 лет Победы в направлении ул. Тополиной. В ходе движения напротив дома № 49 А он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и наехал на световую опору, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После этого иномарка столкнулась с автомобилем Lada Vesta, за рулем которого находился 49-летний водитель. В ДТП пострадал водитель Volkswagen Golf.

С места происшествия молодого человека доставили в медицинское учреждение, там ему назначили амбулаторное лечение. Всего 12 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал