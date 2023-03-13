Молодой водитель Volkswagen Golf врезался в столб и «Ладу» в Самарской области

Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь на 13 марта в 00:30 в Автозаводском районе г. Тольятти 19-летний водитель Volkswagen Golf врезался в столб и отечественную легковушку.

— Парень ехал по ул. 40 лет Победы в направлении ул. Тополиной. В ходе движения напротив дома № 49 А он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и наехал на световую опору, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После этого иномарка столкнулась с автомобилем Lada Vesta, за рулем которого находился 49-летний водитель. В ДТП пострадал водитель Volkswagen Golf.

С места происшествия молодого человека доставили в медицинское учреждение, там ему назначили амбулаторное лечение. Всего 12 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

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