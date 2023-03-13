Прямые рейсы из Самары в Анталью запустят с 27 апреля 2023 года

Рейсы на один из самых популярных курортов Турции будут выполняться по утрам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области смогут напрямую летать на один из самых знаменитых курортов Турции. Авиакомпания «Аэрофлот» запускает новые рейсы из аэропорта Курумоч в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Прямые рейсы из Самары к морскому побережью Турции откроют с 27 апреля 2023 года. Жители региона смогут путешествовать на популярный курорт без пересадок в Москве. Пассажиров будут перевозить на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Курумоч, рейсы Самара — Анталья будут выполняться ежедневно. Отправление из столицы 63 региона намечено на 8:15, а прибытие в Турцию — в 11:15.

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