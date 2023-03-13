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НовостиОбщество13 марта 2023 11:32

Прямые рейсы из Самары в Анталью запустят с 27 апреля 2023 года

Полеты без пересадок в Москве будут выполняться ежедневно
Анастасия ФИЛАТОВА
Рейсы на один из самых популярных курортов Турции будут выполняться по утрам

Рейсы на один из самых популярных курортов Турции будут выполняться по утрам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области смогут напрямую летать на один из самых знаменитых курортов Турции. Авиакомпания «Аэрофлот» запускает новые рейсы из аэропорта Курумоч в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Прямые рейсы из Самары к морскому побережью Турции откроют с 27 апреля 2023 года. Жители региона смогут путешествовать на популярный курорт без пересадок в Москве. Пассажиров будут перевозить на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Курумоч, рейсы Самара — Анталья будут выполняться ежедневно. Отправление из столицы 63 региона намечено на 8:15, а прибытие в Турцию — в 11:15.

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