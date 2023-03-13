В Самарской области сотрудники полиции провели акцию у железнодорожного переезда

Инспекторы провели профилактические акции. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области сотрудники полиции провели профилактическую акцию. Правоохранители акцентировали внимание на зоне железнодорожного переезда.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, инспекторы также провели акцию «Внимание, пешеходный переход!». Полицейские обратились к водителям и попросили их более внимательно относиться к юным пешеходам. Еще одну акцию «Встречная полоса» провели в Жигулевске и Челно-Вершинском районе.

Помимо этого, инспекторы провели беседу с водителями школьных автобусов. Всем участникам акции вручили тематические памятки.