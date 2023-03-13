В Самарской области парень обокрал уснувшего на улице пьяного мужчину

Вырученные деньги он потратил на собственные нужды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани 28-летний молодой человек воспользовался беспомощностью уснувшего на улице пьяного мужчины и украл у него сумку с ценными вещами.

— В сентябре прошлого года 33-летний мужчина сообщил о пропаже своей сумки с сотовым телефоном, двумя беспроводными наушниками, ключами от дома и документами. Материальный ущерб он оценил в 20 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что мужчина плохо помнит тот вечер, в который его обокрали. Он уснул пьяным на улице около одного из культурно-развлекательного центра города. А когда проснулся, то обнаружил пропажу имущества.

Полицейские установили примерный маршрут, по которому сызранец мог пойти домой, и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники узнали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 28-летнего местного жителя и задержали его.

Молодой человек признался, что он воспользовался беспомощным состоянием мужчины и забрал лежащую рядом с ним сумку. Ручную кладь и документы парень выкинул в мусорный бак, а сотовый телефон и наушники сдал за 11 тысяч рублей в ломбард. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

В ломбарде все уже успели продать. В настоящий момент расследование уголовного дела окончено и направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

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