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НовостиОбщество13 марта 2023 12:01

В Приволжском районе Самарской области планируют обновить 31 км дорог

В регионе реализуют нацпроект «Безопасные качественные дороги»
Алена ПРОВКИНА
В регионе приступят к ремонту дорог

В регионе приступят к ремонту дорог

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты продолжают реализацию дорожного национального проекта. В Приволжском районе планируют обновить более 31 км автомобильных дорог.

По информации пресс-службы правительства региона, всего с начала реализации проекта на территории района обновили почти 43 километра дорожного полотна. В этом году специалисты отремонтируют дорогу Осинки-Приволжье. Работники обновят покрытие, а также уложат выравнивающий нижний слой и верхний слой из щебеночно-мастичной смеси.

Помимо этого, в 2023 году отремонтируют дорогу Приволжье – Екатериновка. Подрядчики расширят проезжую часть, укрепят обочины и устроят асфальтное покрытие.

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