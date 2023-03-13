Три машины за один день утонули в луже на ул. Фасадной в Самаре 13 марта 2023

В Куйбышевском районе появилась своя аномальная зона Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре появилась своя аномальная зона. Образовалась она на улице Фасадной в Куйбышевском районе. Узнать гиблое место можно по огромной луже посреди проезжей части, в которой только за понедельник, 13 марта 2023 года, утонули уже три легковушки.

Жители Куйбышевского района на протяжении всего дня делятся в соцсетях фото и видео с улицы Фасадной. Сначала они запечатлели, как в яму под лужей провалилась «Киа», потом туда же ухнула еще одна легковушка, затем носом в водоем нырнула «Лада Приора». Самостоятельно выбраться из западни автомобилисты не смогли. Кого-то пытались выдернуть из лужи с помощью троса и другой легковушки, кого-то тянула грузовая «Газель». Не обошлось и без участия спецтехники.

Однако это не единственная аномалия на улице Фасадной. В районе школы № 74 забил источник из-под земли. Местные жители уже даже не удивляются подобному развитию событий. Правда, все-таки хотят, чтобы власти хоть как-то отреагировали и решили проблему.

На Фасадной можно увидеть не только реки, но и "лечебный" источник / Фото: vk.com/areasmr1

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