МЧС предупреждает самарцев о гололедице на дорогах 14 марта 2023 года

В регионе объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. Жителей региона предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега. Так что из дома без особой надобности лучше не выходить.

- По восточной части Самарской области ожидается налипание мокрого снега с сохранением до конца дня и вечером 13 марта 2023 года. Ночью и днем 14 марта 2023 года местами по региону возможно образование гололедицы на дорогах, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. Автомобилистам рекомендуют быть аккуратнее на дорогах, не превышать скорость и не совершать резких маневров (обгонов, перестроений, опережений). Пешеходам советуют надеть нескользящую обувь и передвигаться медленно, небольшими шажками.

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