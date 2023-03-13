В Самарской области систему патриотического воспитания признали одной из лучших в ПФО

Самарская область попала в список лидеров по патриотическому воспитанию. Фото: департамент информационной политики

В Самарской области систему патриотического воспитания признали одной из лучших в Приволжском федеральном округе. В областной столице обсудили приоритетные направления работы с молодежью.

По информации пресс-службы правительства региона, губерния активно принимает участие в окружных проектах, которые нацелены на патриотическое воспитание. Ребята из Самарской области посещают военно-патриотические клубы, принимают участие в поисковых движениях, а также заступают на Пост №1. Помимо этого, волонтеры не оставляют без внимания ветеранов Великой Отечественной войны и стараются помочь семьям военнослужащих.

Также специалисты отмечают, что в школах региона проводят классные часы и уроки мужества. За вклад в патриотическую работу представителей общественных объединения наградили Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.