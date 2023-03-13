Автобус № 67 из-за гололеда врезался в ограждение на кольце у «Меги» в Самаре

Происшествие обошлось без пострадавших / Фото: Саодат Кропотова / vk.com

Утром в воскресенье, 12 марта 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус № 67 из-за гололеда врезался в ограждение в районе одного из колец у ТРК «Мега». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Водитель остановил автобус, загнав его передним правым колесом на газон. Он перескочил бордюр и погасил инерцию правым бортом о забор. В столб не врезался, как писали некоторые. До него еще сантиметров 30-40 оставалось, я сам видел, - поделился один из очевидцев происшествия в соцсетях.

Ситуацию прокомментировали в компании-перевозчике. Представители транспортного предприятия сообщили, что из-за ледяного дождя дорога на спуске превратилась в каток. В результате автобус при торможении скатился в ограждение. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

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