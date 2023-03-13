Самарский повар примет участие в новом сезоне шоу «Молодые ножи»

Повар из Самары примет участие в новом сезоне. Фото: телеканал "Пятница!"

В Самаре один из перспективных поваров примет участие в новом сезоне шоу на телеканале «Пятница!». Стартовал второй сезон реалити с Константином Ивлевым.

По информации представителей, в новом выпуске примет участие 29-летний самарский повар – Руслан Коршенко. Его стаж в ресторанной индустрии составляет – 3 года. Молодой человек специализируется на блюдах грузинской, итальянской и русской кухнях. За первое место вместе с самарским поваром будут сражаться еще 5 специалистов из разных регионов страны.

Тестировать блюда шоу «Молодые ножи» будут: Роза Сябитова, Владимир Пресняков, Ренат Агзамов и многие другие. Победителем станет тот, кто обойдет своих конкурентов.

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