Елена Лапушкина лично проверит борьбу с гололедом и откачку талых вод в Самаре 14 марта 2023

Глава Самары устроит объезд-проверку по городским районам Фото: администрация Самары

Вторник, 14 марта 2023 года, глава Самары Елена Лапушкина проведет в городских районах. Мэр сообщила, что завтра лично проверит, как идут очистка ливневок, откачка талых вод, противогололедная обработка, вывоз снега и аварийно-ямочный ремонт.

- В маршрут объезда включила адреса, о которых жители пишут в соцсетях. Проконтролирую, как там синхронизирована работа, - написала Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

По словам главы Самары, сейчас МП «Благоустройство», а также подрядчики «Экомед» и «Конор» активно откачивают талые воды в низинах и там, где нет ливневок. Они работают в Кировском, Куйбышевском, Промышленном и Красноглинском районах.

Мэр поручила главам местных администраций лично проверить состояние подходов и подъездов к школам, детским садам, больницам, а также придомовые и дворовые территории.

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