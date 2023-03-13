Врачи назвали четыре симптома, которые могут указывать на развитие рака

Пациенты с развивающейся онкологией часто жалуются на непрекращающийся кашель, головные боли, усталость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны четыре хронических симптома, которые могут сигнализировать о развитии онкологии. Их назвали врачи Калифорнийского университета.

Так, одним из симптомов рака может быть частый и непрекращающийся кашель. Подавать сигнал о развитии онкологии также может головная боль, которая возникает без причины, пишет ФАН. Среди других проблем со здоровьем, на которые следует обратить внимание, - различные болевые ощущения и постоянная усталость, которую не силах побороть даже длительный отдых.

По словам врачей, именно на эти хронические симптомы нередко жалуются пациенты с развивающейся онкологией. Их появление у человека — повод обратиться к медикам.

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