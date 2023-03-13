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НовостиОбщество13 марта 2023 13:58

Самарцы пожаловались на дождь, смывающий асфальт

Горожане опубликовали кадры в соцсетях
Алена ПРОВКИНА
Самарцы жалуются на дороги. Фото: скриншот видео

Самарцы жалуются на дороги. Фото: скриншот видео

В Самаре в начале марта 2023 года продолжает бушевать непогода. Из-за перепада температур жители жалуются на состояние дорог.

- Дороги – жесть, ездить невозможно, - пишут в комментариях пользователи.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, самарцам приходится тратить гораздо больше времени на объезд глубоких ям. Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео на своей официальной странице.

Специалисты в скором времени приступят к масштабному ремонту дорог. Пока подрядчики ведут аварийно-ямочный ремонт и ждут, когда снег полностью сойдет с дорожного полотна и установится хорошая погода.

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