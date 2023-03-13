Умерла советник губернатора Самарской области

Людмила Горожанина работала в региональном надзорном ведомстве с 1980-го по 2006 год
Фото: прокуратура Самарской области
В Самаре скончалась советник губернатора региона и пенсионер прокуратуры Людмила Горожанина. Ей было 70 лет. Об этом в понедельник, 13 марта 2023 года, сообщили в надзорном ведомстве.
- Коллектив прокуратуры Самарской области и региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры выражают глубокое соболезнование родным и близким Людмилы Николаевны, - говорится в сообщении.
Людмила Горожанина работала в надзорном ведомстве региона с 1980-го по 2006 год. Занимала различные должности. Перед выходом на пенсию она трудилась на посту начальника отдела по надзору за исполнением законов и законностью актов прокуратуры Самарской области. Коллеги запомнили ее как юридически грамотного, принципиального человека, обладающего организаторскими способностями.
Находясь на пенсии, Людмила Горожанина участвовала в работе организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры РФ. С 2010-го по июнь 2015 года она возглавляла правовой департамент администрации Самары. После этого работала помощником члена Совета Федерации. В последнее время Людмила Горожанина была советником губернатора Самарской области.
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