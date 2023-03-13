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НовостиОбщество13 марта 2023 14:52

В Самарской области ограничат движение грузовиков на участке трассы Р-229 до 30 декабря 2023 года

Автолюбителям следует скорректировать свой маршрут
Алена ПРОВКИНА
Движение скорректируют из-за состояния моста

Движение скорректируют из-за состояния моста

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области водителей предупредили об очередном ограничении движения. Его введут с 13 марта до 30 декабря 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ограничение будет действовать для грузового транспорта на участке трассы Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» (по обводной дороге г. Самара от М-5 «Урал» до трассы «Самара-Волгоград»). Данные меры будут действовать из-за предаварийного состояния моста через реку Малая Черная.

Движение грузовиков, масса которых больше 3,5 т, направлено по скорректированным маршрутам. Инспекторы рекомендуют заранее продумывать свой маршрут

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