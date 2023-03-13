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НовостиПроисшествия13 марта 2023 15:24

В Самаре руководитель строительной компании не выплатил сотрудникам более 1,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководитель одной из строительных компаний не выплатил сотрудникам заработную плату. Сумма задолженности превысила 1,8 млн рублей.

По информации прокуратуры Железнодорожного района, директор строительно-монтажной компании более двух месяцев не выплачивал трем своим сотрудникам заработную плату. При этом, правоохранители отмечают, что на расчетных счетах организации была указанная сумма. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.

Дело передали в следственный орган. Ход расследования находится на контроле сотрудников прокуратуры.

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