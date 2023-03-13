В Самаре руководитель строительной компании не выплатил сотрудникам более 1,8 млн рублей

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководитель одной из строительных компаний не выплатил сотрудникам заработную плату. Сумма задолженности превысила 1,8 млн рублей.

По информации прокуратуры Железнодорожного района, директор строительно-монтажной компании более двух месяцев не выплачивал трем своим сотрудникам заработную плату. При этом, правоохранители отмечают, что на расчетных счетах организации была указанная сумма. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.

Дело передали в следственный орган. Ход расследования находится на контроле сотрудников прокуратуры.

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