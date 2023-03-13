В Самарской области правоохранители взяли на контроль ситуацию с устранением подтоплений дорог

Специалисты проводят откачку воды
Фото: Антон СЕНЬКО
В городе Тольятти Самарской области сотрудники правоохранительных органов взяли на контроль ситуации с устранением подтоплений на дорогах.
По информации прокуратуры региона, специалисты провели мониторинг публикаций о подтоплении в социальных сетях. На некоторых указанных участках подрядные организации уже ведут работы по ликвидации подтоплений. Отмечают, что ликвидацию проводят в круглосуточном режиме.
Откачку воды осуществляют бойлерам и помпой. Подрядчики подчеркивают, что при необходимости задействовать дополнительные технику. Ситуация взяла на контроль прокуратура.
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