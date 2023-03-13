Губернатору Самарской области доложили о борьбе с паводком

В правительстве региона прошло оперативное совещание. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Главы городов и районов сообщили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову о борьбе с паводком. В регионе установилась теплая погода с обильными осадками.

Еще две недели назад в регионе провели противопаводковую комиссию, где работникам муниципалитетов дали инструкции по подготовке. Несмотря на это, некоторым населенным пунктам необходимо уделить особое внимание. По сообщению начальника МЧС по региону Олега Бойко, сейчас в губернии затоплены 3 частных дома, 62 участка и 3 низководных моста. При этом, главы районов отмечают, что угрозы разрушения нет.

Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов провести день на проблемных участках, а также лично проконтролировать работу служб. По итогам встречи глава региона повторно поручил мобилизовать все силы, чтобы уменьшить риск подтоплений, в особенности – жилых домов.

- Коллеги, завтрашний день вы все проводите в полях, во дворах, на улицах, в лужах. Разбираетесь со всеми подтопленными участками – это и застроенные территории, и улично-дорожная сеть, и мосты – там, где наиболее сложная обстановка, - подчеркнул губернатор.

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