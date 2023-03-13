В Самарской области мошенники пытаются расплатиться билетом банка приколов

Подозреваемая расплатилась фальшивыми купюрами
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области в одной из торговых точек местная жительница решила расплатиться билетом банка приколов. Злоумышленницу задержали правоохранители.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в полицию обратилась потерпевшая с заявлением. Женщина рассказала, что к ней в магазин пришла подозреваемая и расплатилась за товар купюрой номиналом 2 тысячи рублей. Оказалось, что деньги были фальшивыми. В это же время она попросила разменять еще одну купюру и скрылась.
Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемую. Женщина призналась, что потратила деньги на собственные нужды. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.
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