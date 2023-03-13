Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 марта 2023 16:41

В Самарской области мошенники пытаются расплатиться билетом банка приколов

Злоумышленницу задержали полицейские
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемая расплатилась фальшивыми купюрами

Подозреваемая расплатилась фальшивыми купюрами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в одной из торговых точек местная жительница решила расплатиться билетом банка приколов. Злоумышленницу задержали правоохранители.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в полицию обратилась потерпевшая с заявлением. Женщина рассказала, что к ней в магазин пришла подозреваемая и расплатилась за товар купюрой номиналом 2 тысячи рублей. Оказалось, что деньги были фальшивыми. В это же время она попросила разменять еще одну купюру и скрылась.

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемую. Женщина призналась, что потратила деньги на собственные нужды. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.